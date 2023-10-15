متعب الحربي يرفض تجديد عقده مع الشباب

رفض متعب الحربي، ظهير أيسر الشباب عرضًا، يُمدِّد بموجبه ارتباطه بالنادي العاصمي، قبل نحو عام ونصف العام من انتهاء العقد الذي وقَّعه معه في مايو 2021.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الشباب عرضت تمديد العقد موسمَين إضافيين، مع شرط جزائي كبير إذا ما رغب اللاعب في فكَّ الارتباط، الأمرُ الذي رفضه متعب الحربي.

وأضافت أن الحربي يريد عقدًا أضخم، ومزايا إضافيةً في ظل تنافس أندية كبرى، في الفترة الماضية، على نيل خدماته، بينها القطبان الهلال والنصر، إلى جانب الأهلي.

وكانت إدارة الشباب مدَّدت عقد صاحب الـ23 عاما في 2021 لمدة خمسة مواسم حتى 2026.

ويواصل الحربي يواصل حاليًّا تأهيله من إصابة في أربطة المفصل تمهيدا لعودته للمشاركة مع الشباب.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات، حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.