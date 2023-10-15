استحداث إدارة الجماهير بالاتحاد

أعلنت إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن استحداثها إدارة الجماهير في النادي والتي يرأسها الأستاذ عمر أبو الفرج.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد استحداث إدارة الجماهير والأعضاء بالشركة برئاسة عمر أبو الفرج، والمناط بها تولي وتنظيم كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بورابط مشجعي النادي، والعمل على الحفاظ على تميز وريادة المدرج الاتحادي عبر تطوير المحتوى وأساليب التشجيع.

وعينت إدارة الشركة يحيى عسيري رئيسًا لرابطة المشجعين، ومحمد عامر رئيسًا لمجالس الجماهير في مناطق المملكة، على أن يكون هناك ارتباط إداري بمدير إدارة الجماهير والأعضاء.

📝| استحداث إدارة الجماهير بالنادي pic.twitter.com/u2QBLG63bX — جماهير نادي الاتحاد (@ittihad_fns) October 14, 2023

فيما قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للأستاذ حمدان الغربي، على ما قدمه خلال فترة توليه رئاسة الرابطة، وعلى الجهود التي قدمها لخدمة الجماهير منذ توليه المنصب.

وستضم إدارة الجماهير عدة أقسام وهي: قسم الأعضاء، وقسم أدوات التشجيع، وقسم التصميم والمونتاج، وقسم صناعة المحتوى والأهازيج، وقسم التنسيق، وقسم التواصل.

وسيتولى الاتحاد خلال الأيام المقبلة وضع آليات لاستقطات الكوادر المميزة للأقسام المعلنة عنها، لتحقيق الأهداف التطورية المرجوة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة.