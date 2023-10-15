رئيس الشباب يحسم مصير الحربي بعد رفض تجديد عقده

علَّق محمد المنجم، رئيس الشباب، على الأنباء التي أُثيرت بشأن رحيل متعب الحربي ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد المنجم في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBCACTION": "متعب الحربي من أبناء النادي وعقده ما يزال ساريا، ولن يرحل".

ويرتبط الحربي بعقد مع الشباب حتى عام 2026، بعدما جدد عقدده مع انادي في عام 2021 لمدة خمسة مواسم.

وكانت صحيفة "الرياضية" كشفت أن متعب الحربي رفض عرضًا يُمدِّد بموجبه ارتباطه بالنادي العاصمي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الشباب عرضت تمديد العقد موسمَين إضافيين، مع شرط جزائي كبير إذا ما رغب اللاعب في فكَّ الارتباط، وهو ما رفضه متعب الحربي.

وأضافت أن الحربي يريد عقدًا أضخم، ومزايا إضافيةً في ظل تنافس أندية كبرى، في الفترة الماضية، على نيل خدماته، بينها القطبان الهلال والنصر، إلى جانب الأهلي.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات، حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.