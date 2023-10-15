أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة غاضبون.. تصعيد ضد حكومة الاحتلال الغاشم

يتصاعد الغضب بين أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية وغياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم.

وبعد أسبوع من عدم اليقين، حدّدت الحكومة هويات 120 رهينة من المدنيين والجنود الإسرائيليين والأجانب.

وتناشد هذه العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي لإثبات أنهم على قيد الحياة.

ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، ردّاً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

وخلّفت الغارات أكثر من 2300 شهيد في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 700 طفل، وفق السلطات المحلية.