تغييرات منتظرة في تشكيل منتخب ألمانيا أمام المكسيك

قرر جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا إجراء تغييرات على صفوف فريقه خلال المواجهة الودية أمام المكسيك بعد غد الثلاثاء، بعد البداية المبشرة لمهام عمله، عبر الفوز 3/ 1 على الولايات المتحدة وديا مساء أمس السبت، ليرفع آمال الفريق قبل استضافة ألمانيا العام المقبل لبطولة يورو 2024.

وقال ناجلسمان بعد الفوز على الولايات المتحدة في هارتفورد "سنجري تغييرات لأنني أريد أن أشاهد الجميع خلال مباراة إن أمكن، ليس فقط خلال التدريبات".

وتولى ناجلسمان المهمة خلفا لهانسي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي في ضوء تراجع النتائج، ونال المدرب السابق لبايرن ميونخ إشادة واسعة اليوم الأحد.

وتحدثت صحيفة "بيلد" عن "خطوة في الطريق الصحيح" فيما أشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إلى "الرقي في أداء الفريق"، وأوضحت مجلة "كيكر شبورتس" أن "الظهور الأول لناجلسمان يرفع الآمال قبل كأس أمم أوروبا".

ويمتد عقد ناجلسمان حتى يورو 2024 وتم تكليفه ببناء فريق قادر على تصحيح المسار بعد العروض الباهتة في الأعوام الماضية، والتي شهدت الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات لكأس العالم وتحقيق أربعة انتصارات فقط في أخر 17 مباراة في عهد فليك.

وقال ناجلسمان "اتطلع إلى الحلقة التالية، سعيد للفريق بوجود ردود فعل إيجابية، كان من المهم أن يكون لدينا شكل جمالي معين في طريقة لعبنا، لقد بدا الأمر جيدًا اليوم، لعبنا كرة جيدة وبشغف".