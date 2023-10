تغييرات منتظرة في تشكيل منتخب ألمانيا أمام المكسيك

قرر جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا إجراء تغييرات على صفوف فريقه خلال المواجهة الودية أمام المكسيك بعد غد الثلاثاء، بعد البداية المبشرة لمهام عمله، عبر الفوز 3/ 1 على الولايات المتحدة وديا مساء أمس السبت، ليرفع آمال الفريق قبل استضافة ألمانيا العام المقبل لبطولة يورو 2024.

وقال ناجلسمان بعد الفوز على الولايات المتحدة في هارتفورد "سنجري تغييرات لأنني أريد أن أشاهد الجميع خلال مباراة إن أمكن، ليس فقط خلال التدريبات".

وتولى ناجلسمان المهمة خلفا لهانسي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي في ضوء تراجع النتائج، ونال المدرب السابق لبايرن ميونخ إشادة واسعة اليوم الأحد.

