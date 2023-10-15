الصين تصدر أول رخصة في العالم لسيارة أجرة جوية بدون طيار

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية، إصدار أول شهادة في العالم لسيارة جوية بدون طيار محلية الصنع تحمل ‏ركاب، مما يمنحها صلاحية الطيران من قبل الجهات التنظيمية.‏

وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية، توضح الشهادة التي مُنحت يوم الجمعة الماضي للطراز "EH216-S"، وهي طائرة كهربائية بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي (eVTOL)، أن تصميم النموذج يتوافق تماما مع معايير السلامة ومتطلبات صلاحية الطيران الخاصة بإدارة الطيران المدني الصينية، وأن طائرة "EH216-S" مؤهلة لنقل الركاب.

ويبلغ ارتفاع الطائرة الكهربائية "EH216-S" 1.93 مترا، وعرض 5.73 متر، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 620 كيلو غرام، وهي قادرة على حمل راكبين مع أمتعتهما.

ويمكن للطائرة أن تقطع مسافة تصل إلى 30 كيلو متر، بسرعة تصل إلى 130 كيلو متر في الساعة، مع اعتمادها على 8 أذرع قابلة للطي و16 مروحة.

كما تتميز الطائرة الكهربائية بدون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي، بالطاقة الخضراء والأنظمة الذكية، إذ يتم تشغيلها بالطاقة الكهربائية تماما، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين.

وقالت شركة "EHang" الصينية المطورة لطراز "EH216-S" إن أنظمتها الذكية متعددة، بما في ذلك أنظمة التحكم في الطيران ونظام إدارة البطارية، فضلا عن شبكة لاسلكية عالية السرعة، تتيح تجارب طيران آمنة وسلسة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تطبيق الطائرة على نطاق واسع في مجالات، مثل نقل الركاب، والجولات الجوية، والخدمات اللوجستية الجوية، والاستجابة للطوارئ الطبية.

وحصلت الطائرة على الترخيص بعد إجرائها أكثر من 40 ألف رحلة تجريبية في أماكن مختلفة في الداخل والخارج، وأنجزت الاختبارات النهائية في شهر أغسطس 2023.

وتشجع الصين تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي، كجزء من خطتها للطيران المستدام.