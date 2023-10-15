ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ تحسبًا لرحيل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الأحد، عن تخطيط نادي ليفربول للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في أوروبا، تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وكان ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون إسترليني لانتقال صلاح إلى نادي الاتحاد في الصيف، وقد يعود النادي السعودي لحسم الصفقة مجددًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، لتعويض الرحيل المحتمل لصلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، معجب بساني ويدفع النادي لشرائه برسوم ضخمة.

وكان ساني أحد النجوم البارزين لمانشستر سيتي المنافس الأبرز لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة.

وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في 2020 مقابل 60 مليون يورو، بسبب رغبة اللاعب الألماني في المشاركة باستمرار في المباريات.