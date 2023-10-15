توماس مولر يتلقى عرضًا من دوري روشن

تلقى نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني المخضرم توماس مولر، عرضًا للعب في الدوري السعودي، بحسب موقع "بافاريان فوتبول ووركس" المختص بأخبار البايرن.

ولم يلعب مولر بالقدر الذي كان يأمل فيه تحت قيادة المدرب توماس توخيل، على الرغم من أنه من المقرر أن يتم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولم يكمل مولر الدقائق الـ90 في أية مباراة للبايرن هذا الموسم، حيث كان يستبدل في الشوط الثاني أو يدخل بديلاً،

وشارك نجم المنتخب الألماني لأربع دقائق فقط في فوز فريقه على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال، و14 دقيقة في الفوز الآخر بنفس البطولة على كوبنهاغن الدنماركي.

ولم يحرز مولر أي هدف للفريق منذ بداية الموسم مكتفيا بصناعة ثلاثة أهداف.

استهل مولر مشاركاته مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ في مارس من عام 2008، وعندها كان فقط في الثامنة عشرة من عمره.

ويقترب مولر من 700 مباراة رفقة الفريق البافاري، سجل فيها ما يزيد عن 230 هدفا وحقق 32 لقبًا لعل أبرزها ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين عامي 2013 و 2020.