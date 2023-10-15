“أونروا”: مليون شخص نزحوا في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة التواصل في الوكالة جولييت توما قولها إن "ما يقدر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى" من التصعيد الدامي بين الجانبين.

وأشارت الأونروا إلى أن هذا الرقم قد يرتفع نظراً لاستمرار مغادرة السكان لمنازلهم خوفاً من القصف الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد ردت بقصف مكثف على قطاع غزة بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

إقرأ أيضًا:

مقتل 2329 فلسطينيا وإصابة 9714 في غزة منذ بدء الصراع