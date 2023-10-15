وزير المالية الإسرائيلي: فشلنا في حماية مواطنينا

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، أنه يتحمل مسؤولية ما حدث، وما سيحدث، مؤكدا أن الحكومة وجهازها الأمني فشلا في حماية الإسرائيليين.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال سموتريش: "إننا نمر بفترة صعبة.. والأحداث التي وقعت كانت مرعبة".

وكتب، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع أكس"يجب أن نعترف بصدق وألم ورؤوسنا منحنية بأننا فشلنا في الحفاظ على سلامة الإسرائيليين، ولم ننجح في الوفاء بالعقد غير المكتوب بين الحكومة وبينهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، إن الوزارات الحكومية فوجئت تمامًا بهجوم حماس ولم تكن مستعدة لمثل هذه الأحداث.

وأضاف أنه خلال اليومين الأولين من الهجوم، لم يكن هناك أي رد من مختلف الوزارات الحكومية.