أخبار دوليّة

البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

15 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلن مصدر عسكرى مغربي أن وحدة تابعة للقوات البحرية الملكية المغربية أنقذت اليوم الأحد 59 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقال المصدر في بيان اليوم بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع) إن العملية تمت شرق ميناء طانطان وعلى بعد حوالي 20 كيلو مترا من الساحل، مشيرا إلى محاولي الهجرة الغير المشروعة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وكانوا على متن قارب مطاطي، ومن ضمنهم 8 سيدات وأربعة قاصرين.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية المختصة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.