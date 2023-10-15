لاجامي ينتظم في تدريبات الأخضر.. وهوساوي يواصل الغياب

انتظم علي لاجامي، مدافع منتخب السعودية، في تدريبات الفريق لأول مرة خلال معسكره المقام حاليًا في مدينة لاجوس البرتغالية، استعدادًا لمباراة مالي.

واضطر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، لاستدعاء لاجامي، مدافع النصر، ليكون بديلًا لحسن كادش، لاعب الاتحاد، الذي اُستبعد من المعسكر بسبب الإصابة.

وحسبما نشر بيان المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل "إكس"، اليوم الأحد، واصل زكريا هوساوي تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية، كما اكتفى سلمان الفرج بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

وواصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره، حيث يستعد الأخضر لمواجهة منتخب مالي وديًا بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب "بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف مانشيني، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق المدرب الإيطالي تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يواصل"الأخضر" استعداداته غدًا الإثنين بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة مالي هي الثانية في المعسكر البرتغالي، بعد أن تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بنتيجة 2-2 أول أمس الجمعة.

ويبحث المنتخب السعودي عن تحقيق أول انتصار تحت قيادة مانشيني، بعد 3 مباريات، شهدت خسارتين وتعادل.