برنامج الغذاء العالمي في السودان: 20 مليون شخص مهددين بانعدام الأمن الغذائي

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالسودان أن 20 مليون شخص مهددين بانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الحوار الإعلامي الذي نظمه البرنامج بمقره في بورت سودان، حول الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأوضح مسؤول الإعلام الوطني في برنامج الغذاء العالمي محمد جمال الدين, أن حركة النزوح شملت 7 ملايين شخص، فيما بلغ عدد المهددين بانعدام الأمن الغذائي أكثر من 20 مليون شخص منهم 6 ملايين على بعد خطوة من المجاعة، ومعاناة 4 ملايين طفل من أمراض سوء التغذية.

وأضاف أن البرنامج تمكن من تقديم الغذاء لعدد 3 ملايين شخص من المتأثرين بظروف الحرب من أصل 6.6 ملايين من المستهدفين بالمساعدات الغذائية بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى حاجة البرنامج لمبلغ ٣٥٠ مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للمتأثرين بالحرب في السودان حتى نهاية العام الحالي.