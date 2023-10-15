بالتخصص.. جوتا يقود الاتحاد لفوز ودي على الوحدة

قاد البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، لاعب الاتحاد، فريقه لتحقيق فوز ودي مساء الأحد على نظيره الوحدة بهدف، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية لاستئناف منافسات دوري روشن الأسبوع المقبل.

ونجح جوتا في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 21، مستغلًا كرة عرضية من الجانب الأيمن.

🎥| هدف الاتحاد في ودية الوحدة بإمضاء جوتا ⚽️ pic.twitter.com/Gs6HYo56QM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 15, 2023

وجاء الهدف بالتخصص، حيث إن اللاعب البرتغالي كان أحرز قبل هذه المباراة هدفًا واحدًا بقميص الاتحاد، جاء أيضًا في شباك الوحدة، ولكن في اللقاء الرسمي الذي جمعهما هذا الموسم.

وسجل جوتا هدفه في مباراة الفريقين التي جاءت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، وهي المباراة التي انتهت بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

واكتفى جوتا منذ قدومه إلى الاتحاد مطلع الموسم الجاري بـ5 مباريات في دوري روشن، علمًا بأنه لم يلعب أي مباراة ضمن التشكيل الأساسي حتى الآن.

ودخل نونو سانتو مدرب الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، لويز فيليبي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، صالح العمري، عوض الناشري، سلطان الفرحان، جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، قبل أن يحل ضيفًا على التعاون، يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ10 من المسابقة.

فيما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويواجه الأهلي يوم السبت.