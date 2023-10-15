إسبانيا وأسكتلندا تصعدان إلى “يورو 2024”

لحق منتخبا إسبانيا وأسكتلندا بركب المتأهلين لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تقام على الأراضي الألمانية الصيف المقبل.

وتغلب منتخب إسبانيا بهدف على مضيفه منتخب النرويج، مساء الأحد، في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وتقاسم منتخبا إسبانيا وأسكتلندا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات في المجموعة.

بينما تجمد رصيد منتخب النرويج، الذي لعب 7 لقاءات ولم تبق له سوى مواجهة واحدة في التصفيات، عند 10 نقاط في المركز الثالث، وبالتالي أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه بنهاية المجموعة هو 13 نقطة.

ويحتل منتخب جورجيا المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 6 لقاءات، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه منتخب قبرص، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت بالعاصمة النرويجية أوسلو، حيث كان الأكثر إهدارا للفرص في الوقت الذي ظهر فيه منتخب النرويج، بقيادة نجمه الشاب إيرلينج هالاند، بشكل باهت للغاية وعجز عن تهديد مرمى الضيوف طوال الـ90 دقيقة لينال خسارة مستحقة.

وتقمص النجم الواعد جافي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 49.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ10 إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، الضامنة تأهلها كمضيفة، على أن تحسم البطاقات الـ3 الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية الذي ستشارك فيه جورجيا نتيجة تصدرها لمجموعتها في المستوى الثالث من البطولة القارية لموسم 2022-2023.