ريال مدريد يخطط لخطف موهبة بايرن ميونيخ

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ الشاب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يضع موسيالا، صاحب الـ20 عامًا، ضمن قائمة اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم في الفترة المقبلة.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان ريال مدريد سيفاجئ بايرن ميونيخ بعرض خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، أو سيتم تأجيل الخطوة إلى الصيف.

وحسب "ماركا"، فإن موسيالا يرفض تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2026، مع بايرن ميونيخ، ما فتح الباب أمام النادي الملكي لخطف اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسيالا يتطلع للعب مجددًا إلى جوار الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، بعد أن تزاملا سويا في منتخبات إنجلترا للناشئين، حيث إن موسيالا من أصول إنجليزية، لكنه يحمل الجنسية الألمانية وقرر تمثيل منتخب المانشافت.