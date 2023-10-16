ديشامب يحدد مصير مشاركة مبابي أمام أسكتلندا

كشف ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مصير مشاركة كيليان مبابي، نجم الفريق، في المباراة الودية المنتظر أن يخوضها فريق الديوك ضد أسكتلندا مساء غدٍ الثلاثاء.

وأثار مبابي الشكوك حول قدرته على اللعب في مباراة الغد التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب الفرنسي لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، بعدما غاب عن التدريبات التي جرت مساء أمس الأحد.

وكانت إذاعة "RMC" الفرنسية أشارت إلى أن مبابي كان الغائب الوحيد عن تدريبات منتخب فرنسا، دون أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن سبب الغياب.

لكن ديشامب صرح لقناة "TF1" الفرنسية بأن مبابي سيشارك بشكل طبيعي أمام أسكتلندا، ما يعني سلامته.

وأضاف المدرب "عثمان ديمبلي أبدى شكواه من آلام عضلية عقب مواجهة هولندا، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات، وسيكون متاحا أمام أسكتلندا".

وأشار ديشامب إلى أنه سيجري تغييرات على التشكيلة مقارنة بالمجموعة التي بدأت مباراة هولندا يوم الجمعة.

كان مبابي سجل هدفين قاد بهما منتخب فرنسا لتحقيق فوز ثمين على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وبفضل هذا الانتصار ضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى النهائيات القارية التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.

وأحرز مبابي 6 أهداف في 6 مباريات لعبها في التصفيات الأوروبية.

ووصل عدد أهداف مبابي مع منتخب فرنسا 42 هدفًا، ليصبح رابع هدّافي المنتخب عبر التاريخ، متخطيًا ميشيل بلاتيني.