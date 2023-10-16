وزير الخارجية المصري: إسرائيل لم تتخذ موقفا يسمح بدخول المساعدات لغزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة، موضحا أن مصر ترفص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا لوجود جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة

وأشار إلى أن مصر تسعى منذ بداية الأزمة في قطاع غزة لاستمرار عمل معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية ، وتم تجميع عدد كبير من المساعدات في العريش تمهيدا لدخولها على قطاع غزة .

وقال: "هناك حالة ملحة لدخول المساعدات على قطاع غزة ".

وأضاف: "حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يسمح بفتح المعبر من جانب غزة للسماح بدخول المساعدات ".

وتابع: "كل الأجهزة المصرية في معبر رفح من الجانب المصري على أتم الاستعداد لدخول المساعدات وخورج الأجانب ".

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