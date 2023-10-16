وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام

توفي الرئيس الفنلندي الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد معاناته من مرض الزهايمر.

قال الرئيس الفنلندي الحالي سولي نينيستو في بيان "لقد علمنا بحزن شديد بوفاة الرئيس مارتي أهتيساري".

تولى أهتيساري الرئاسة في الفترة من 1994 إلى 2000.

لعب الرئيس الفنلندي الأسبق دور الوسيط في عدد كبير من الصراعات الدولية، من إندونيسيا إلى كوسوفو وناميبيا، وحصل على العديد من الأوسمة حتى جائزة نوبل للسلام في عام 2008.

قاد أهتيساري المحادثات بين الحكومة الإندونيسية والانفصاليين من حركة أتشيه الحرة بعد حرب استمرت ثلاثين عاما وخلفت نحو 15 ألف قتيل.

بعد 6 أشهر من المناقشات التي بدأت في يناير 2005 في هلسنكي، توصل الطرفان إلى اتفاق سلام لم يؤمن به إلا القليل من المراقبين.

وصف الجانبان أهتيساري بأنه كان حازمًا خلال المحادثات من دون أن يفقد روح الدعابة والدفء خارج الاجتماعات.

قال أهتيساري في وقت لاحق "لدي قدر هائل من الصبر. أنا لست معتاداً على الغضب، لكن يمكنني أن أكون صارما"، مضيفا أنه يعتقد أن مفتاح نجاحه هو قدرته على فهم الناس.

إلا أن قضية كوسوفو تظل بمثابة فشل بالنسبة لرجل السلام هذا الذي لم يكن يعرف الكلل وكان يؤمن بقدرته على جمع صرب كوسوفو وألبانيا معًا والتغلب على أهوال النزاع الذي دار بين عامي 1998 و1999.

في مارس من عام 2007، أنهى المحادثات وأوصى بالاستقلال وتخلى عن دوره. وقد باءت المفاوضات الأخيرة التي جرت من دونه بالفشل، وأعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد في 17 فبراير من عام 2008.

اعتزل أهتيساري الحياة العامة في سبتمبر من عام 2021، بسبب إصابته بمرض الزهايمر.