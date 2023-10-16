تعيين الصميلي عضوًا في لجنة المسابقات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، تعيين عبدالله بن حمود الصميلي عضوًا في لجنة المسابقات.

وقال اتحاد الكرة في بيان "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تعيين عبدالله بن حمود الصميلي عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي".

وأضاف البيان "جاء تعيين الصميلي خلفًا للمهندس عبدالمجيد العميم والذي تقدم في وقت سابق بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه عضوًا باللجنة".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تعيين الأستاذ عبدالله بن حمود الصميلي عضوًا في لجنة المسابقات. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 16, 2023

وختم "قدم رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر الشكر للعميم على ما قدمه من عمل خلال فترة عضويته في لجنة المسابقات، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة".