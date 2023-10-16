حماس: جاهزون للتعامل مع أي هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة

قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتلي الحركة جاهزون للتعامل مع أي هجوم بري إسرائيلي على القطاع، مضيفاً أن الفصائل تحتجز ما يتراوح بين 200 و250 أسيراً بينهم أجانب.

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ووفق وكالة أنباء العالم العربي، أضاف في تسجيل مصور نشرته الحركة اليوم الاثنين: "تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا لا يرهبنا، وجاهزون للتعامل مع أي قوة يزج بها إلى غزة".

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "دخولكم إلينا سيكون فرصة لمحاسبتكم بقسوة على جرائمكم التي ارتكبتموها طوال الأيام الماضية".

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وأضاف أن تقديرات أعداد الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل في غزة بعد الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي على إسرائيل؛ تشير إلى احتجاز ما بين 200 و250 أسيراً، من بينهم مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن الحركة ستطلق سراح الأسرى الأجانب إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك.

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