اتحاد الأطباء العرب يُحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة

حذر اتحاد الأطباء العرب من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياه والكهرباء، مطالبًا بضرورة توفير ممر إنساني آمن يكفل سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

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وأفاد الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان أن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواءً للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سيُفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

ودعا رسلان، المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لجميع المنشآت الصحية، وجميع المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

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