أخبار دوليّة

اتحاد الأطباء العرب يُحذر من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة

17 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
الأوضاع الإنسانية في غزة
الأوضاع الإنسانية في غزة

حذر اتحاد الأطباء العرب من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياه والكهرباء، مطالبًا بضرورة توفير ممر إنساني آمن يكفل سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

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وأفاد الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان أن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواءً للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سيُفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

الأوضاع الإنسانية في غزة
الأوضاع الإنسانية في غزة

ودعا رسلان، المجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لجميع المنشآت الصحية، وجميع المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

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