تغييرات منتظرة.. تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد مالي

يخوض المنتخب السعودي مباراته الرابعة تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني حين يلتقي بالمنتخب المالي وديًا في ختام معسكره الحالي.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره المالي في مواجهة ودية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بورتيماو في ختام المعسكره الإعدادي بالبرتغال ضمن المرحلة الثالثة من تحضيراته لكأس آسيا 2023.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإنه ينتظر أن يعمد روبرتو مانشيني إلى منح الفرصة لمزيد من اللاعبين بهدف الوقوف على مستويات أكبر عدد منهم بعد أن اعتمد على 18 لاعبا في مباراة نيجيريا الماضية.

وكان المنتخب السعودي أفلت من الهزيمة في المباراة الماضية أمام نيجيريا بعدما اقتنص التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة 2-2، لتستمر بذلك سلسلا اللا فوز بالنسبة للأخضر في آخر 7 مباريات.

وما يزال مانشيني يبحث عن الفوز الأول مع منتخب السعودية بعدما خسر أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية في معسكر سبتمبر الماضي، قبل أن يتعادل يوم الجمعة الماضي مع نيجيريا.

وتضم قائمة الأخضر 31 لاعبًا عبارة عن مزيج بين لاعبي الخبرة أمثال سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الإله العمري، وعدد من العناصر الشابة، وفي مقدمتها عبد الله الحمدان، وفراس البريكان ومحمد مران وسامي النجعي.

ويغيب حسان تمبكتي مدافع الفريق بعدما اشتكى من آلام في عضلة السمانة.

وأصبح سلمان الفرج جاهزًا للمشاركة بعدما عانى من مشكلة عضلية بسيطة خلال مشاركته في ودية نيجيريا.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمباراة مالي