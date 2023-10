الإسباني جاريدو مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

أعلن نادي اتحاد الجزائر، بطل السوبر الأفريقي، تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للوطني عبد الحق بن شيخة، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

ورحب اتحاد الجزائر في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمدرب الإسباني، لكنه لم يذكر مدة العقد التي تربط الطرفين.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "كارلوس جاريدو مدربًا لاتحاد العاصمة، تمنياتنا بالتوفيق له، ننتظر معك مزيدًا من التتويجات بإذن الله".

السيد كارلوس غاريدو مدربًا لإتحاد العاصمة 🖤❤️

تمنياتنا بالتوفيق له... ننتظر معك مزيد من التتويجات بإذن الله 🙏

It's official : ✍️

Mr. Carlos Garrido is the New Head Coach of USMA 🖤❤️

Welcome Coach pic.twitter.com/aqCJnTwhVH

— USM Alger (@USMAofficiel) October 17, 2023