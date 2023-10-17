كريستيانو رونالدو.. هداف العالم في 2023

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تألقه خلال الفترة الأخيرة بعدما أصبح هداف العالم في عام 2023.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في فوز المنتخب البرتغالي على نظيره البوسنة والهرسك بخماسية نظيفة على ملعب بيلينو بولي في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ورفعت ثنائية رونالدو رصيده التهديفي في عام 2023 إلى 40 هدفا حتى الآن سواء مع نادي النصر أو منتخب البرتغال.

Mais uma vitória e um bom jogo de toda a equipa!

Primeiro lugar do grupo garantido!

Seguimos fortes!💪🏼🇵🇹#VesteABandeira pic.twitter.com/VWoU1r9VSd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2023

وأصبح صاحب الـ38 عاما اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف على مستوى العالم في عام 2023، حسبما رصدت شبكة "B/R Football" العالمية المتخصصة في الإحصائيات.

وسجل الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال 40 هدفا، بواقع 31 هدفا بقميص النصر منذ الانتقال إليه مطلع العام الحالي، مقابل 9 أهداف مع منتخب البرتغال.

وتفوق رونالدو على كل من النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل 39 هدفا في 2023، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل 35 هدفا.

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في عام 2023: