بلماضي مدافعا عن محرز: ليس نجمًا

خرج جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، ليدافع عن قائد الخضر رياض محرز لاعب الأهلي، بعد التعادل مع منتخب مصر.

وفرض المنتخب الجزائري التعادل 1-1 على نظيره المصري في المباراة التي جمعت بينهما في أبوظبي مساء الإثنين.

وشارك رياض محرز بشكل أساسي مع منتخب الجزائر في مواجهة مصر، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف للمباراة على التوالي.

ودافع جمال بلماضي عن رياض محرز بقوة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عقب سؤاله عن مستويات رياض محرز مؤخرا مع المنتخب الوطني.

وقال جمال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "لماذا اخترتم محرز بالضبط؟ هناك 18 لاعبا و أنت تقول بأنه نجم المنتخب الوطني".

وأضاف مدرب الجزائر: "أنا لا أحب وصف رياض بالنجم، لماذا من بين كل اللاعبين اخترت رياض فقط".

وأنهى بلماضي تصريحاته قائلا: "عموما لن أجيب عن السؤال وأترك كل التقييم لكم".