منتخب السويد يغادر بروكسل بعد إلغاء مباراة بلجيكا

غادر المنتخب السويدي لكرة القدم العاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد حادث إطلاق النار المميت الذي وقع هناك مساء أمس الاثنين.

وتم إلغاء مباراة منتخب بلجيكا وضيفه منتخب السويد بعد انتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين 1 / 1 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد ورود أنباء عن هجوم إرهابي محتمل أسفر عن مقتل مشجعين سويديين.

وذكرت محطة (إس تي في) التلفزيونية السويدية أن فريق المدرب يان أندرسون تم نقله بإحدى رحلات الطيران العارض عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفي غضون ذلك، تم نقل 400 مشجعا سويديا إلى فنادقهم في بروكسل، تحت حراسة الشرطة، بعد أن تم إبقاؤهم في الملعب حتى الرابعة صباح اليوم حفاظا على سلامتهم.

وكان مسرح الجريمة، التي جرت مساء أمس الاثنين، على بعد حوالي 5 كيلومترات فقط من الملعب.

وتم مطالبة الجماهير السويدية بعدم إشهار أعلام بلدهم في الأماكن العامة، فيما عُرض عليهم الاستعانة بمرافقين للمطار في رحلة عودتهم.

وأكد يان أندرسون، مدرب المنتخب السويدي، أن اللاعبين طلبوا إلغاء المباراة عندما سمعوا بوجود إطلاق النار بين الشوطين، حيث قال في مؤتمر صحفي عقب المباراة "شعرت أن الأمر غير واقعي على الإطلاق. ما هو نوع العالم الذي نعيش فيه اليوم؟ كان من المفترض أن ألقي محاضرة للاعبين لكنني سمعت ذلك وكنت على وشك البدء في البكاء".

BREAKING: Belgian police have arrested a man suspected of killing two Swedish nationals ahead of yesterday's Euro 2024 qualifier between Belgium and Sweden. pic.twitter.com/n6aH8wzCXy

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 17, 2023