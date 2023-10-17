استشهاد 83 فلسطينياً في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة

استشهد 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية في مدينة رفح، كما استشهد 23 فلسطينياً، في قصف استهدف مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد 13 آخرين في غارات على وسط القطاع، ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى نحو 2950 شهيدًا.

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وفي السياق، تواصل المنظمات الصحية والحقوقية إطلاق مناشداتها، لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع تدفق إمدادات الوقود والأدوية والبضائع للقطاع.

يشار إلى أن، الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية انتقامية على قطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري، وتسبب العدوان في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمحاصر، إلى جنوب غزة.

وانقطعت إمدادات الوقود والغذاء والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع قبل 11 يومًا، ولم يتم حتى الآن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.