الأربعاء.. وزير الرياضة يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام بالرياض

يفتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، غدًا، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.

يهدف المنتدى الذي يقام بعنوان (الرياضة مفتاح السلام)، إلى تعزيز دور الرياضة كونها قناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير بصفتها أداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع، بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال، وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم، وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة, ويتناول المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، محور رؤية المملكة 2030 في شقها الرياضي بمشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية جيري إنزيريلو.

غداً.. #الرياض تستضيف منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام 🤝 🗓 18 - 19 أكتوبر 2023م | #الرياضة_مفتاح_السلام https://t.co/otherqd71i — وزارة الرياضة (@gsaksa) October 17, 2023

تشهد جلسة المساواة بين الجنسين في الرياضة، مشاركة الأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات أسماء الجاسر، ومسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية كزافييه مالينفر.

وسيتحدث الأمير خالد بن الوليد بن طلال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم، ومدير عام مدارس مسك الدكتور ستيفان سومر، عن محور أثر الرياضة في تمكين الأطفال ليصبحوا قادة, وتقام جلسة ثقافة السلام، بمشاركة نجوم من الهند وكولومبيا وبوروندي.

وسيتناول الحائز على جائزة نوبل للسلام 2014م، كايلاش ساتيارثي محور السلام من خلال الرياضة، وسيتطرق سامي الجابر عن دور كرة القدم في تحقيق التعايش، بمشاركة الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة القدم (قطر2022) ناصر الخاطر، وعدد من مسؤولي رابطة دوري المحترفين السعودي.

وتختتم جلسات الغد، بإقامة جلسة الإرث الرياضي الاجتماعي، بمشاركة رئيس تطوير السياسات الاجتماعية بأمانة الكومنولث لين روبنسون، ومدير الاتصالات المؤسسية في الفيفا هني ثلجية، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشوي تشونغ وون.

وعقب نهاية الجلسات، سيتم توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم، ديديه دروجبا، وساديو ماني.

يُذكر أن منظمة الرياضة والسلام تأسست عام 2007م, وأن جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام، أقيمت بإمارة موناكو بداية من المؤتمر الأول عام 2008، باستثناء عام 2012 في سوتشي الروسية، وعام 2018م في جزيرة رودس اليونانية.