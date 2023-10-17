اكتمال مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية

نجح المنتخب الباكستاني في التأهل للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

فاز المنتخب الباكستاني بهدف نظيف على نظيره الكمبودي مساء اليوم، الثلاثاء.

بهذا الفوز اكتملت مجموعة المنتخب السعودي في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي تضم أيضًا كلًا من: الأردن، وطاجيكستان.

اكتملت مجموعة الأخضر ✅

الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 🤩🇸🇦

— إليكم مجموعة الأخضر وجدول المباريات⬇.#الطريق_إلى_كأس_العالم2026 pic.twitter.com/tviyIFJrfk — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 17, 2023

سيخوض الأخضر مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بمواجهة باكستان، 16 من شهر نوفمبر المقبل.

قبل أن يواجه الأردن في 21 نوفمبر المقبل، خارج أرضه.

كما يستضيف المنتخب السعودي يوم 21 مارس طاجكستان، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين يوم 26 مارس في طاجكستان.

في 6 يونيو من العام المقبل يواجه الأخضر باكستان في أرضها، ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات حينما يستضيف منتخب الأردن يوم 11 يونيو.