أخبار الرياضة

أخضر اليد يبدأ التصفيات المؤهلة للأولمبياد بمواجهة الهند

17 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، غدًا الأربعاء، مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بمواجهة منتخب الهند.

ينطلق اللقاء عند الساعة الثالثة مساءً، على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.

تقام التصفيات في الدوحة، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 منتخبًا تم توزيعهم على مجموعتين.

يلعب الأخضر التصفيات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجواره المستضيف منتخب قطر وكوريا والإمارات والصين والهند.

استعد أخضر اليد للتصفيات بإقامة معسكر خارجي بدولة قطر استمر لمدة 9 أيام، خاض خلالها اللاعبون تدريبات لياقية وبدنية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي وفريق العربي القطري.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة اليد قد منحا قارة آسيا مقعدًا واحدًا فقط، حيث يتأهل بطل التصفيات للأولمبياد.