يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، غدًا الأربعاء، مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بمواجهة منتخب الهند.

ينطلق اللقاء عند الساعة الثالثة مساءً، على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد.

تقام التصفيات في الدوحة، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 منتخبًا تم توزيعهم على مجموعتين.

📰 #أخضر_اليد يبدأ التصفيات المؤهلة للأولمبياد بمواجهة الهند — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 17, 2023

يلعب الأخضر التصفيات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجواره المستضيف منتخب قطر وكوريا والإمارات والصين والهند.

استعد أخضر اليد للتصفيات بإقامة معسكر خارجي بدولة قطر استمر لمدة 9 أيام، خاض خلالها اللاعبون تدريبات لياقية وبدنية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي وفريق العربي القطري.

👥 القائمة النهائية لـ #أخضر_اليد 🇸🇦 المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد #باريس_2024 🗓️ قطر | 18-28 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/70TKQC0y9o — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) October 16, 2023

يُذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة اليد قد منحا قارة آسيا مقعدًا واحدًا فقط، حيث يتأهل بطل التصفيات للأولمبياد.