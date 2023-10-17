كانتي: مستوى الدوري السعودي كان مفاجأة بالنسبة لي

أبدى الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد، إعجابه بالمستوى العالي للدوري السعودي وتنافسية الأندية فيه.

وانضم كانتي لصفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال كانتي في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "مستوى الدوري السعودي بالنسبة لي كان مفاجأة سارة... مستوى التنافسية عالٍ ومثير حتى الآن".

بدأ كانتي جميع المباريات التسع في الدوري هذا الموسم، وسجل هدفاً مذهلاً ضد الفتح سبتمبر الماضي ليحقق فوزاً مهماً.

أصبح كانتي مرشحا للعودة لمنتخب فرنسا، الذي فاز معه بكأس العالم 2018 وغاب عنه منذ يونيو من عام 2022، وذلك قبل نهائيات يورو 2024.