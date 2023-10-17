إدانات عربية ودولية للعدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

أدانت عدة دول بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد لمدة 3 أيام.

"انتهاكًا صارخًا لكل القوانين"

وأدانت المملكة العربية السعودية في بيان بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ورفضت المملكة بشكل قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وأشارت المملكة إلى أن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

كما أكدت المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

"جرائم ضد الإنسانية"

فيما أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يُعد تصعيدًا خطيرًا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

وحذرت الخارجية القطرية من أن تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت، وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وطالبت قطر المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

"يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية"

كما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، رفض وإدانة بلادها لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معرباً عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

‏وشددت الخارجية الأردنية على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورًا.

"استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية"

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى.

وطالبت مصر الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

كم طالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

"مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية"

"وحشية غير المسبوقة"

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "قصف مستشفى يضم نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".

ودعا أردوغان "الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

"غير مقبول على الإطلاق"

بينما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الغارة التي شنتها إسرائيل على مستشفى في غزة بأنها "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وقال ترودو للصحفيين إنه "من غير المقبول قصف مستشفى".