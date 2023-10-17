فيديو | مظاهرات في مدن عربية وغربية تنديدًا بمجزرة المستشفى المعمداني

تشهد عدة مدن عربية وغربية مظاهرات احتجاجًا على مجزرة المستشفى المعمداني في غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

خرجت المظاهرات في رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، وعمّان والعقبة وتونس وأنقرة وإسطنبول ونواكشوط وإدلب وبيروت.

تغطية صحفية: "ألاف الأتراك يٌهاجمون سفارة الاحتلال الإسرائيلي في اسطنبول الآن بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة"#مجزرة_المستشفى #ليسوا_هدفاً #لن_تتكرر_النكبة pic.twitter.com/pz9Xp3QcHZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2023

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن عباس ألغى اجتماعه المقرر مع الرئيس الأميركي جو بايدن في العاصمة الأردنية عمّان.

بدورها، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين. pic.twitter.com/r9yzkOWvNs — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 17, 2023

ورفضت المملكة بشكل قاطع عبر بيان لوزارة الخارجية، هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.

وأشارت المملكة إلى أن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

كما أكدت المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.