إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتبلغ نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024

حسمت إنجلترا تأهلها إلى بطولة أمم أوروبا 2024، واضعة إيطاليا في موقف محرج مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة من التصفيات.

فازت إنجلترا على ضيفتها إيطاليا 3-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات أمم أوروبا.

منح سكاماكا التقدم للضيوف بعد ربع ساعة على صافرة البداية مستفيدًا من تمريرة دي لورينزو.

أتيحت أكثر من فرصة لإيطاليا للتعزيز لكن الرد جاء من هاري كين الذي ترجم ركلة جزاء حصل عليها بيلينغهام (32).

أضاف راشفورد هدف التقدم لصالح إنجلترا في الشوط الثاني بعد تمريرة من بيلينغهام (57).

عاد هاري كين ليفرض نفسه كأحد نجوم اللقاء بتسجيله الهدف الثالث لإنجلترا والثاني له مستغلاً اندفاع إيطاليا للتعديل (77).

رفعت إنجلترا رصيدها إلى (16 نقطة) في صدارة المجموعة بينما باتت إيطاليا ثالثة برصيد (10 نقاط) خلف أوكرانيا (13 نقطة).

تبقى لإيطاليا مباراتين أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا بينما بقي مباراة وحيدة لأوكرانيا.