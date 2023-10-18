جوتا يعود لحسابات الاتحاد في مواجهة القوة الجوية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد وضع لاعبه البرتغالي جوتا ضمن اختياراته لمواجهة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

ويعود الاتحاد لاستئناف مشواره في الدوري السعودي بعد فترة التوقف بمواجهة التعاون يوم الجمعة المقبل بالجولة العاشرة، قبل أن يستضيف فريق القوة الجوية يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد، وضع مواطنه جوتا في حساباته قبل اختيار الخماسي الأجنبي، الذي سيزج به في مواجهة القوة الجوية.

وأضافت أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وضع جوتا ضمن أولويات المدرب هي الخطةُ والطريقة الفنية التي ينوي أن ينتهجها سانتو في المباراة، وكذلك إراحة بعض الأجانب الذين سيتم إشراكهم في مباراة التعاون، والتي تسبق المباراة الآسيوية بـ48 ساعة فقط.

وحرص سانتو على اختبار جوتا في المباراة التجريبية الماضية أمام الوحدة، التي فاز خلالها الفريق بهدف نظيف، سجَّله اللاعب نفسه، حيث شارك طوال الـ 90 دقيقة.

ويعدُّ جوتا من اللاعبين الأجانب العشرة المقيّدين في نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يحق له المشاركة في البطولات الخارجية مثل دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، بعد استبعاده من اللاعبين الأجانب الثمانية المسجلين في نظام رابطة دوري المحترفين السعودي.