كيليان مبابي يقتحم مربع الذهب التاريخي مع منتخب فرنسا

واصل كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، التفوق على أساطير "الديوك" بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على منتخب أسكتلندا.

واكتسح منتخب فرنسا ضيفه منتخب أسكتلندا 4-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء في مدينة ليل بفرنسا.

وسجل مبابي الهدف الثالث لمنتخب "الديوك" من ضربة جزاء قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ووصل صاحب الـ24 عاما إلى الهدف الـ43 في مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للديوك.

ويبتعد مبابي بفارق هدف واحد عن أنطوان جريزمان صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين، التي يتصدرها أوليفييه جيرو برصيد 54 هدفا ويليه تييري هنري في المركز الثاني برصيد 51 هدفا.

يذكر أن مبابي صام عن التهديف لأربع مباريات متتالية مع فريقه باريس سان جيرمان، لكنه وجد طريقه إلى الشباك مجددا من بوابة المنتخب الفرنسي من خلال تسجيل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما سجل هدفين ضد هولندا في تصفيات اليورو قبل هدفه ضد أسكتلندا.

قائمة هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ