ألمانيا تتعادل مع المكسيك وديا.. وأمريكا تقسو على غانا برباعية

تعادل المنتخب الألماني مع نظيره المكسيكي 2-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين صباح الأربعاء في فيلادلفيا.

وافتتح أنتونيو روديجر التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 25 ثم رد المنتخب المكسيكي بهدفين سجلهما أورييل أنتونا وإريك سانشيز في الدقيقتين 37 و47 .

وبعدها سجل المجاهم البديل نيكلاس فولكروج هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 51، ليرفع اللاعب رصيده بذلك إلى تعة أهداف خلال 11 مباراة دولية.

وكانت المباراة هي الثانية للمنتخب الألماني تحت قيادة جوليان ناجلسمان، وقد شهدت المباراة الأولى الفوز على المنتخب الأمريكي 3-1 وديا يوم السبت الماضي.

ويواجه المنتخب الألماني، الذي تحتضن بلاده كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، اختباره المقبل عبر مباراتين وديتين أمام تركيا والنمسا في نوفمبر المقبل.

وعلى ملعب "جيوديس بارك" في ولاية تينيسي الأمريكية، حقق المنتخب الأمريكي فوزا كبيرا أمام نظيره الغاني في مباراة ودية أخرى برباعية نظيفة.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخب الغاني لخوص التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكذلك خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.

وحقق المنتخب الأمريكي انتصارا كبيرا ليستعيد توازنه بعد الهزيمة أمام نظيره الألماني 1-3 في مباراته الودية السابقة.

وجاءت الأهداف الأربعة للمنتخب الأمريكي خلال أول 39 دقيقة من المباراة وسجلها جيوفاني ريينا (الهدفان الأول والرابع) في الدقيقتين العاشرة و39، وكريستيان بوليسيتش وفلوريان بالوجون في الدقيقتين 19 و22 ، وقد جاء هدف بوليسيتش من ضربة جزاء.