“إكس” تعتزم فرض رسومًا على المستخدمين الجدد بواقع دولار سنويًا

بدأت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في طرح اشتراك جديد سيفرض على المستخدمين الجدد دفع رسوم بواقع دولار واحد سنويًا للوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة.

وقالت "إكس"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون أول من سيجربون برنامج "نوت ايه بوت" أو "ليس حسابًا آليًا".

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وأشارت المنصة "إكس" إلى أن البرنامج الجديد الذي يدفع فيه المستخدمون الجدد دولار واحد سنويًا مقابل الوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة يهدف إلى الدفاع ضد الحسابات الآلية (الروبوتات) ومرسلي الرسائل العشوائية الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين".

ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات "القراءة فقط"، ومنها قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات. ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات.