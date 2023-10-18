بايدن لنتنياهو: قصف مستشفى المعمداني في غزة سببه الجانب الآخر

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقاءه اليوم برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أن قصب مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدًا فلسطينيًا، سببه الجانب الآخر في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستزود إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حرباً على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

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وعبر بايدن عن "حزنه وغضبه" بشأن الهجوم على المستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، ساعيًا إلى تبرئة الاحتلال من تلك الجريمة وإلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية، جدد بايدن انتقاده لحركة حماس، واتهمها بارتكاب "فظائع في إسرائيل".

ويدعي الاحتلال الإسرائيلي الذي أصدر تحذيرًا قبل أيام للمستشفى مهددًا بقصفها، أن ما حدث أمس كانت نتيجة خللاً في إطلاق صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي.

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ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الترويج لروايته بهدف التنصل من جريمة استهداف مستشفى المعمداني في غزة.