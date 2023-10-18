“الضريبة والجمارك” تستعرض تجربة المملكة في تطبيق الفوترة الإلكترونية

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال مشاركتها في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس 2023م) في دبي تجربة المملكة في تطبيق منظومة "الفوترة الإلكترونية"، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الهيئة التي تقدمها في إطار إستراتيجيتها الهادفة للتحول الرقمي في جميع خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية لرفع كفاءة المنشآت التجارية وتحسين تجربة العميل وتسهيل العديد من الإجراءات عبر الرقمنة والأتمتة.

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وقدمت الهيئة خلال الفعاليات قصص نجاح منظومة "الفوترة الإلكترونية" في مرحلتها الأولى التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك، إضافة إلى تسليط الضوء على ما تم إنجازه في المرحلة الثانية "الربط والتكامل"، والتي يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة "فاتورة"، حيث يوجد أكثر من 20 ألف نظام فوترة إلكتروني مرتبط بمنصة فاتورة، وأكثر من 700 مليون فاتورة تمت مشاركتها عبر المنصة منذ 1 يناير 2023م حتى الآن.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مشاركتها في النسخة الـ43 من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز التواصل مع شركات التقنية المتخصصة في تطوير الخدمات الرقمية المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر مختلف المنصات، بهدف تقديم تجربة عملاء سلسة تحقق معايير السهولة والشفافية.

يذكر أن المعرض يقام في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي خلال المدة من يوم 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري.