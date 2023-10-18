بوتين: الضربة على مستشفى غزة كارثة مروعة تؤكد ضرورة وقف الصراع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن قصف مستشفى المعمداني في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين "كارثة مروعة" تشير لضرورة وقف الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تُدين بأشدّ العبارات الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة، وتعتبره "تجرّداً من الإنسانية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن زاخاروفا، أن هذه الجريمة تعكس المستوى الخطِر الذي انزلقت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط.

ورأت أن "الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم بشكل كبير ويكتسب زخماً هائلاً وجُلّ هذه التطورات يحصل بتوجيه من الولايات المتحدة وبريطانيا".

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الهجوم يأتي عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لإظهار الدعم لها في حربها مع حماس التي تحكم القطاع.

وسارعت الدول العربية وإيران وتركيا إلى التنديد بالهجوم، حيث وصف رئيس الوزراء الفلسطيني ما حدث بأنه جريمة مروعة وإبادة جماعية.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق أن 500 شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في شرق قطاع غزة، بجانب 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

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