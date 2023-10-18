رسميا.. الشباب يعلن تعاقده مع المدرب إيجور بيسكان

أعلن نادي الشباب تعاقده مع الكرواتي إيجور بيسكان، مدرب دينامو زغرب السابق، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع إيجور بيسكان عقدًا مع الشباب حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، مع خيار التجديد لعام إضافي.

لأن شغفي يتجدد .. جئت إلى هنا لبناء مجد جديد 🖤🤍 pic.twitter.com/WI2nsLtZrl — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 18, 2023

من هو إيجور بيسكان؟

يبلغ بيسكان من العمر 45 عامًا، وخاض عدة تجارب تدريبية، كان آخرها تدريب دينامو زغرب خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضيين.

كما قاد بيسكان منتخب كرواتيا للشباب تحت 21 عامًا في الفترة من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2023.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي في الملعب الجديد يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات، حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم، مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم.