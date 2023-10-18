خلال اجتماعه مع نتنياهو.. بايدن يلمح لمسؤولية حماس عن مذبحة المعمداني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستزوّد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها في الوقت الذي تشن فيه حرباً على حركة حماس.

وأضاف بايدن خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إن حماس أسوأ من تنظيم داعش بعد قتلها مدنيين إسرائيليين في هجوم مباغت شنته في السابع من أكتوبر.

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وأضاف بايدن أنه شعر بـ"الحزن والغضب" من قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الجانب الآخر هو المسؤول فيما يبدو عنه، في إشارة إلى حركة حماس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن 31 أمريكيًا كانوا من بين أكثر من 1300 إسرائيلي قُتلوا في هجوم حماس.

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين في حربها على غزة التي وصفها بأنها صعبة بسبب تكتيكات حركة حماس.

وأضاف: "ستكون هذه حربا من نوع مختلف لأن حماس عدو من نوع مختلف، وبينما نواصل هذه الحرب، ستبذل إسرائيل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الأذى".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

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