يبدو أن العالم فقد إنسانيته.. الأونروا: صورا مروعة لا تزال تأتي من مستشفى المعمداني

شدد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، على أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة، قائلًا إن "العالم فقد إنسانيته على ما يبدو".

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وأشار لازاريني في بيان له، إلى أن مدرسة تابعة لـ"الأونروا" تؤوي 4 آلاف نازح تعرضت للقصف أمس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

فيما أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، أن "صورا مروعة" لا تزال تأتي من مستشفى المعمداني والتي أسفر القصف الإسرائيلي لها عن مقتل مئات الفلسطينيين.

ولفت فيليب لازاريني الى أن آلاف المدنيين قتلوا خلال الـ12 يوماً الماضية؛ بما في ذلك نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات الألاف من النازحين.

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وسارعت الدول العربية وإيران وتركيا إلى التنديد بقصف مستشفى المعمداني في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، حيث وصف رئيس الوزراء الفلسطيني ما حدث بأنه جريمة مروعة وإبادة جماعية.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق أن 500 شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في شرق قطاع غزة، بجانب 600 شخص آخرين أصيبوا في القصف.

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