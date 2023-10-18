بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي له، على هامش اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نيتياهو، في تل أبيب، اليوم الأربعاء، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده ستقدم 100 مليون دولار مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي تقديم مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل، مشيرًا إلى أنه يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبا إلى جنب من خلال حل الدولتين.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن إسرائيل ترفض إدخال أية مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة ما لم تتم إعادة المختطفين، لكنه أشار إلى انفراجة في دخول المساعدات إلى غزة من مصر.

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