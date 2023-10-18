شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في غارات عنيفة، نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الزيتون بقطاع غزة.

وأفادت مصادر بأن طيران الاحتلال نفذ نحو 20 غارة، استهدفت الحي، وأدت إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين، وجرح أخرين نقلوا إلى مستشفى الشفاء، ومازال آخرون تحت الركام، حيث تحاول الطواقم الطبية والمواطنون انتشالهم.

كما قصفت طائرات الاحتلال منازل وشقق سكنية في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، ومنزلين في حي التفاح شمال شرق المدينة، إضافة إلى طابق علوي في برج القدس السكني في حي الدرج، واستهدفت بالصواريخ منازل وأراضي في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال، مسجدا قرب أبراج عين جالود في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

وانتشلت الطواقم الطبية عددا من الشهداء الأطفال إثر قصف استهدف منزل عائلة حماد في مخيم جباليا وتدميره من قبل طائرات الاحتلال الحربية، إضافة الى قصف منزل عائلتي أبو شمالة وأبو ضاهر في منطقة السكة شرق المخيم واستشهاد عدد منهم.

وأفاد مصادر بأن الطواقم الطبية والمواطنون انتشلوا جثامين عدد من الشهداء والجرحى من منزلين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وأدى الى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.