السوداني يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعيات الاعتداء الآثم على المستشفى المعمداني الذي أسفر عنه استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين