الجيش اللبناني يدعو إلى التظاهر السلمي

دعا الجيش اللبناني سكان المناطق التي تشهد توترات مع الاحتلال الإسرائيلي إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم التعرض للعسكريين والأملاك العامة والخاصة.

وأكد الجيش اللبناني أن عددًا من العسكريين أصيبوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحدودية، بالإضافة إلى حدوث أعمال شغب في المظاهرات التي تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي على خلفية المجازر المدانة التي يرتكبها، آخرها المجزرة الناجمة عن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

إقرأ أيضًا:

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة