الاحتلال الإسرائيلي يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية دمار نحو 13 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وذلك خلال قصفه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ12 على التوالي.

وأفادت وزارة الأشغال الفلسطينية اليوم، أن الدمار شمل البنية التحتية والمدارس والمؤسسات العامة، من بينها أكثر من 50 مؤسسة إعلامية وصحفية، بالإضافة إلى تدمير المنازل التي على إثرها بات مئات الآلاف الفلسطينيين بدون مأوى.

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم، من بينهم 400 ألف يتواجدون في مراكز الإيواء التي تعاني نقصاً شديداً في الغذاء والماء.